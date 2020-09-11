Відомий британський гурт Gorillaz презентував нову пісню та кліп Strange Timez. У треку група згадує про "дивне відлуння з Білорусі" та президента, який вішає ярлики на "вимкнуту молодь". Кліп на пісню став частиною анімаційного проєкту Song Machine.

Всесвітньо відомий британський гурт Gorillaz презентував трек на пісню Strange Timez. Гурт опублікував ролик на своєму офіційному акаунті на ютубі.

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Група презентувала композицію разом з фронтменом гурту The Cure Робертом Смітом. У пісні Gorillaz згадують про "дивне відлуння з Білорусі" та їхню владу, що вішає ярлики на "вимкнуту молодь". Зазначимо, що "вимкнутою молоддю" в США називають людей віком від 16 до 24 років, що не навчаються та не працюють.

Десь далеко я чую звук того, хто там співає. Я мчу через ліс, дивні відгомони Білорусі, де президенти вішають ярлики на вимкнену молодь. Про що б ти мріяв?

– співається в пісні.

Режисером кліпу, в якому учасники гурту вирушають в космос, виступив засновник та художник Gorillaz Джеймі Хьюлетт.

Композиція та відео стали шостим епізодом аудіовізуального проєкту Song Machine. У його рамках гурт випускає треки разом з різними виконавцями. Song Mashine стартував 30 січня, а завершиться 23 жовтня виходом повного альбому Gorillaz.

Дивитися відео Gorillaz - Strange Timez ft. Robert Smith онлайн: