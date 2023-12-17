Хто такий Грінч: цікаві факти про історію створення зеленого персонажа

Мабуть, багато людей не уявляють зимові свята без мультфільму про Грінча. Історія про зелену істоту, яка не любить Різдво, відома на весь світ. Погодьтеся, що кожен з нас іноді відчуває себе Грінчем. Адже новорічний настрій приходить не одразу.

Грінч відомий нам завдяки книзі американського дитячого письменника, художника та поета Доктора Сьюза "Як Грінч вкрав Різдво", яку опублікували у 1957 році. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

Актуально Залишилось декілька днів: коли українці святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем

Хто такий Грінч

Грінч мешкає на вершині гори, яка знаходиться поблизу казкового міста Хтовськ, разом зі своїм псом Максом. Зелений персонаж ненавидить Різдво та зовсім не розуміє, чому люди так веселяться та радіють в цей період. Тому його головною ідеєю є псувати всім настрій під час свята. Одного разу, напередодні Різдва, Грінч перевдягнувся у костюм Санта-Клауса та пробрався у чужі будинки. Він вирішив викрасти звідти всі святкові прикраси та подарунки. Через це Грінча здебільшого вважають злим персонажем.

Маловідомі факти про Грінча

Вперше Грінч згадується у поемі "The Hoobub and the Grinch”, яку в 1955 році опублікував журнал Redbook.

У 1966 році американський режисер Чак Джонс адаптував історію про Грінча у форматі телевізійного шоу.

Коли Чак Джонсон прийшов з цією ідеєю до Доктора Сьюза, то останній спочатку був не дуже задоволений.

Музику до телевізійної адаптації написав німецький композитор Альберт Хейг.

Грінча озвучує англійський актор Борис Карлофф.

Телевізійне шоу "Як Грінч вкрав Різдва" погодилася транслювати американська телерадіомережа CBS.

Грінч / Кадр з мульфільму