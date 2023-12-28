Буде на сьомому небі: якому знаку зодіаку неймовірно пощастить 29 грудня

Зірки пророкують, що 29 грудня одному зі знаків зодіаку неймовірно пощастить. Його представники та представниці будуть на сьомому небі.

Так, народжені під цим сузір'ям стрибатимуть від щастя. Перед Новим роком, у п'ятницю, найбільше пощастить Тельцям, передає 24 Канал.

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Телець

Зірки пророкують, що 29 грудня ваше внутрішнє світло та енергія посиляться. Попереду дещо дуже важливе. Зосередьтеся на здійсненні задуманого. Можливо, кращого часу для цього вже не буде.

Вас супроводжуватиме удача, за що б не взялися. Тому наважтеся на те, про що вже тривалий час думаєте.

До речі, будьте відкриті до нових знайомств і можливостей, оскільки це може призвести до несподіваного успіху. Не бійтеся ризикувати.

Насолоджуйтеся цим чудовим днем. Вірте в себе. Пам'ятайте, що все можливо, коли ви позитивно налаштовані.

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