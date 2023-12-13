Цим знакам зодіаку не варто покладати великі надії на 2024 рік

Для частини знаків зодіаку 2024 рік буде дуже успішним. Тим часом ще кільком не варто покладати на нього великі надії.

Зокрема, це стосується Тельців, Близнюків і Риб. У цих знаків зодіаку наступний рік може бути нелегким, пише 24 Канал.

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Телець

Вам варто бути обережними та не ставити перед собою завищених цілей.Наступний рік може бути нелегким. Однак, зосередьтеся на своїх сильних сторонах. Не чекайте чогось грандіозного. Втім, ви знайдете душевний спокій.

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Близнюки

2024 рік може бути трохи складним для Близнюків. Не все задумане зможете втілити в реальність.Не засмучуйтеся через невдачі, а використовуйте їх як можливість для особистого росту та розвитку.

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Риби

Попереду ймовірні певні складнощі та невдачі. Наступний рік може бути дещо хаотичним. Однак, коли відпустите ситуацію й перестане гнатися за чимось не дуже реальним, ситуація зміниться на краще.

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