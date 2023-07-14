Пакуйте валізи: 2 знаки зодіаку, які вирушать у подорож вже до кінця літа

Настав час для літнього відпочинку. Цікаво, що для когось він буде неочікуваним, тим не менш, дуже приємним.

Найближчого місяця на Водоліїв та Раків чекають незабутні подорожі. Тож придивіться до свого гардероба, оберіть, що ближче до душі та не забудьте прихопити гарний настрій, пише 24 Канал.

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Водолії

Зовсім скоро кохана людина зробить вам дуже приємний сюрприз. Нарешті ви відвідаєте місце, у якому так давно мріяли побувати, однак, постійно відкладали через роботу.

До речі, ця подорож буде незабутньою, ви спробуєте багато нового та головне – відпочинете, як тілом, так і душею.

Гороскоп для Водоліїв

Раки

Представників цього знаку несподівана відпустка чекає вже у серпні. Керівник вирішить винагородити вас за сумлінну роботу. Тож оберіть, куди б ви хотіли поїхати.

Не соромтеся попросити, щоб вас відпустили щонайменше на тиждень. Відпочиньте на повну, не думайте ані про погане, ані, звісно ж, про роботу.

Гороскоп для Раків