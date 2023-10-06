Багаті лише в мріях: які 4 знаки зодіаку не вміють заробляти гроші

Нерідко здається, що частина людей може зробити гроші буквально з усього. Вони знають, як досягти фінансового успіху. Втім, це точно не про наступні чотири знаки зодіаку.

Стрілець, Рак, Терези та Близнюки здебільшого не вміють заробляти гроші. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Стрілець

Астрологи зазначають, що гроші – далеко не те, про що постійно думатимуть представники цього знаку зодіаку. Стрільці не люблять гнатися за багатством, а насолоджуються життям.

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Рак

Ці чутливі люди доволі-таки працьовиті. Втім, вони часто бояться змін у житті. Коли у Раків щось не виходить одразу, вони схильні опускати руки й припиняти все.

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Терези

Народжені під цим знаком зодіаку можуть придумати геніальну ідею, як заробити гроші. Втім, так і не втілити її в реальність. Терези часто переконані, що у питанні фінансів їм не щастить.

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Близнюки

Ці люди досить-таки розумні, коли йдеться про гроші. Вони можуть стати успішними, втім, через свою легковажність зазнають фінансового краху.

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