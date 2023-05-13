Названо 3 знаки зодіаку, яких чекає важлива ділова угода: чи буде вона успішною

Найближчим часом представники трьох знаків зодіаку мають укласти ділові угоди. Астрологи повідомили, чи будуть переговори вдалими й успішними.

Вже найближчим часом Скорпіонам, Козерогам та Рибам випаде нагода укласти ділову угоду, пише 24 Канал. Астрологи радять, як добитися у цьому успіху.

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Скорпіон

З представниками Скорпіонів буває складно знайти спільну мову, але цього місяця планети будуть на їхньому боці. Вони вдало впораються з емоціями та вирішать важливу справу, отримавши не тільки вдало укладений договір, але й фінансовий успіх.

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Козеріг

Козероги швидко знаходять з усіма спільну мову. Вони здобудуть перевагу у дискусії і їм вдасться укласти угоду, що буде вигідною саме для цього знака зодіаку.

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Риби

Інколи представникам Риб буває складно "натиснути" та відстояти свою думку. Астрологи радять бути більш стійкими у своїй позиції. Саме так їм вийде справити враження на ділових партнерів та досягнути мети.

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