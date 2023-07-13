Чутливі та імпульсивні: 4 найревнивіші дружини за знаком зодіаку

Ревнощі – почуття, які можуть зруйнувати стосунки. Астрологи визначили, які знаки зодіаку є найбільш схильними до них.

Серед лідерів Овен, Скорпіон, Лев та Рак. Народжені під цими знаками жінки є найбільш ревнивими, передає 24 Канал.

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Овен

Цей знак запальний та імпульсивний. Дружина може відчути сильний спалах ревнощів. Втім, народжених під сузір'ям Овна легко заспокоїти.

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Скорпіон

Скорпіон серед найбільш ревнивих знаків. Його представники жадають влади та пристрасті, тож, якщо хтось, наприклад, має більше навичок, відчувають загрозу. Астрологи зазначають, якщо ви зустрічаєтеся з цим водним знаком, не згадуйте ім'я колишніх. Скорпіон може не впоратися з ревнощами.

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Рак

Раки дуже віддані близьким людям. Вони дуже чутливі. Водночас невпевнені в собі та легко можуть відчути ревність. Варто бути обережними у своїх висловлюваннях. Адже коли Рак, наприклад, почує якусь похвалу щодо іншого, сприйме це так, що за нього є хтось кращий.

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Лев

Народженим під цим знаком важливо бути на першому місці для свого партнера. Тож дружини сподіваються бути в центрі уваги 24/7. У коханні, дружбі та навіть роботі Лев прагне, аби його обожнювали.

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