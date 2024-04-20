Яким 2 знакам зодіаку цими вихідними точно пощастить

Ці вихідні будуть дуже вдалими для двох знаків зодіаку. Зірки пророкують, що їм неймовірно пощастить.

Так, Козоріг і Водолій, вихідні будуть сповнені емоцій. Відчуєте себе на сьомому небі від щастя, пише LifeStyle 24.

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Козоріг

Уже найближчим часом на вас чекає неймовірний сюрприз. Те, що станеться, дуже приємно вразить.

Козороги, ви прямо-таки стрибатимете від щастя. Не стримуйте своїх емоцій і насолоджуйтеся.

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Водолій

Цієї суботи ви будете сповнені натхнення та пристрасті. День принесе море позитивних емоцій.

Зробіть нарешті те, про що давно думаєте. Й насолодіться моментами з дорогою серцю людиною.

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