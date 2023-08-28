Цього тижня 3 знаки зодіаку отримають додатковий прибуток

Уже цього тижня три знаки зодіаку досягнуть фінансового успіху. Зірки пророкують, що ці люди отримають додатковий прибуток.

Так, Водолії, Діви та Козороги, уже найближчими днями можуть збільшити свій дохід. Про це пише 24 Канал.

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Водолій

Уже в перші дні вересня ви можете заробити кругленьку суму. Керівник запропонує цікавий проєкт. Однак, спочатку оцініть усі за та проти. Підійдіть до виконання завдання з розумом і тоді зможете досягти фінансового успіху.

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Діва

Ймовірно, настав час зайнятися власною справою. Зірки пророкують, що ви досягнете успіху, якщо повірите у власні сили та докладете максимум зусиль. Не бійтеся робити щось нове, у вас все вийде.

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Козоріг

Останнім часом ви помічали, що керівник буквально завалює завданнями, які не входять до ваших обов'язків. Однак, зарплата не збільшується, а навіть навпаки. Не бійтеся піти звідти, де вас не цінують. Дехто готовий заплатити за вашу працю в рази більше.

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