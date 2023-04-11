Несподівані й цікаві: 4 знаки зодіаку, на яких цього тижня чекають зустрічі
Цього тижня кілька знаків зодіаку матимуть приємні зустрічі з друзями та близькими. Чим вони закінчаться й чи будуть доленосними – дізнавайтесь нижче.
Астрологи цього тижня обіцяють знакам зодіаку цікаві та приємні зустрічі, пише 24 Канал. Вони можуть завершитись по-різному для Близнюків, Левів, Стрільців та Водоліїв.
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Близнюки
На представників цього знака зодіаку чекає зустріч з рідними, на яку ви давно чекали. Це буде приємна розмова для кожного.
Гороскоп для Близнюків
Лев
Леви цього тижня несподівано зустрінуться з давніми друзями, яких давно не бачили. Ви згадуватимете зворушливі спогади й моменти, проведені разом.
Гороскоп для Левів
Стрілець
Цього тижня деякі Стрільці зустрінуть людину, що може згодом змінити їхнє життя. Тому не відмовляйтесь виходити у світ.
Гороскоп для Стрільців
Водолій
На представників цього знака зодіаку чекає зустріч-несподіванка. Цей сюрприз підніме вам настрій на весь наступний тиждень.
Гороскоп для Водоліїв