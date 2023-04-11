Несподівані й цікаві: 4 знаки зодіаку, на яких цього тижня чекають зустрічі

Цього тижня кілька знаків зодіаку матимуть приємні зустрічі з друзями та близькими. Чим вони закінчаться й чи будуть доленосними – дізнавайтесь нижче.

Астрологи цього тижня обіцяють знакам зодіаку цікаві та приємні зустрічі, пише 24 Канал. Вони можуть завершитись по-різному для Близнюків, Левів, Стрільців та Водоліїв.

Дивіться також На які знаки зодіаку чекає переломний момент: що прогнозує гороскоп на 11 квітня

Близнюки

На представників цього знака зодіаку чекає зустріч з рідними, на яку ви давно чекали. Це буде приємна розмова для кожного.



Гороскоп для Близнюків

Лев

Леви цього тижня несподівано зустрінуться з давніми друзями, яких давно не бачили. Ви згадуватимете зворушливі спогади й моменти, проведені разом.



Гороскоп для Левів

Стрілець

Цього тижня деякі Стрільці зустрінуть людину, що може згодом змінити їхнє життя. Тому не відмовляйтесь виходити у світ.



Гороскоп для Стрільців

Водолій

На представників цього знака зодіаку чекає зустріч-несподіванка. Цей сюрприз підніме вам настрій на весь наступний тиждень.



Гороскоп для Водоліїв