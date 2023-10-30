Гороскоп на 30 жовтня: яким буде початок тижня для кожного знаку зодіаку
Гороскоп на 30 жовтня рекомендує Водоліям у цей день проявити максимальну обережність. Водночас на Левів та Риб чекає хороший початок тижня.
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Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
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Овни зможуть успішно досягти своїх цілей, якщо активно діятимуть та не боятимуться відпустити те, що їм не належить.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Астрологи кажуть, що сьогодні для Тельців сприятливий день для романтичних пригод. Ймовірно, хтось закохається у вас або проявить знаки уваги, на який давно наважувався.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
У цей день Близнюкам варто прислухатися до підказок внутрішнього голосу. Інтуїція підкаже вам правильний шлях.
Рак (22 червня – 22 липня)
Астрологи радять Ракам сьогодні опиратися лише на власні сили та вірте в те, що робите.
Лев (23 липня – 23 серпня)
На Левів чекає успішний день. Вам вдаватиметься буквально все, за що б ви не взялися. Зокрема, це стосуватиметься й нових занять.
Діва (23 серпня - 22 вересня)
У несподіваному повороті подій людина, яка підтримувала з вами тісні стосунки, сьогодні розкриє свій справжній характер. Ймовірно, що це засмутить вас, втім незабаром ви усвідомите, чому сталося саме так.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Астрологи не радять Терезам опускати руки. У найближчому майбутньому очікується, що ви досягнете значних успіхів, якщо приділити час особистому розвитку.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Перед Скорпіонами у цей день відкриються нові можливості та перспективи. Ви можете отримати привабливу пропозицію, від якої буде важко відмовитися.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Щоб досягти швидких результатів експерти радять Стрільцям сьогодні зберігати раціональне мислення та утримуватися від видавання бажаного за дійсне. Крім того, слід уникати ситуації, які можуть дратувати.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
У цей день не варто собою надокучати іншій людині. Дайте їй можливість скучити за вами й це неодмінно допоможе налагодити стосунки в майбутньому.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Астрологи рекомендують Водоліям сьогодні проявляти максимальну обережність і пильність. Будь-яка незначна помилка може призвести до неприємних наслідків.
Риби (21 лютого – 20 березня)
На Риб сьогодні чекає хороший день. Очікується, що події розгортатимуться відповідно до ваших планів.