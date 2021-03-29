Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року, радить Овнам бути обережними при спілкуванні з новими людьми. На Близнюків чекає серйозна розмова. Читайте гороскоп на 29 березня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Використовуйте цей день для виконання складної та серйозної роботи. Складнощі сприймайте, як можливість вивчити нове. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Овнів

Те, на що ви рохраховуєте – здійсниться тільки частково. Будьте обережними при спілкуванні з новими людьми. Відкладіть в цей день трудомісткі та енергозатратні справи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Тельців

Перенесіть важливі поїздки на інший день. Власникам автомобілів не варто сідати за кермо та відправлятися в далеку дорогу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Близнюків

Сьогодні Близнюки можуть отримати провокаційну інформацію або втрапити у серйозну розмову. Можливі нетактовні дії зі сторони інших.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Раків

Раки в цей день можуть зустріти людину, яка допоможе вирішити наболілу для них проблему. У цю добу варто бути відкритим до нових можливостей.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Левів

Сьогодні є шанси зустріти когось, хто змінить ваше життя. Також можливе виникнення ситуації, яка змінить ваш погляд на світ.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Дів

В цей день не варто нехтувати відпочинком – потурбуйтеся про достатню кількість сну. Можливо, сьогодні ви відкриєте для себе нове хобі чи заняття, яке стане вашою пристрастю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Терезів

У цей день на Терезів чекають конфлікти з близькою вам людиною. Однією з причин сварок можуть стати звинувачення проти вас.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Скорпіонів

Може виникнути конфліктна ситуація – нерозуміння чи сварка, в якій слід ясно думати та тверезо реагувати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Стрільців

Стрільці в цей день можуть очікувати на гарні новини. Сьогодні ваші сподівання та бажання здійсняться, особливо у сферах фінансів та роботи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Козерогів

Вдалий день, щоб відкинути те, що заважає вам розвиватися. Звільніться від ситуацій, які вас турбують і сміливо відкривайтеся новим можливостям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Водоліїв

Цієї доби ви відчуєте необхідність рухатися далі. Не дозволяйте, щоб щось вас відволікало і відвертало вас від правильного шляху.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 березня 2021 для Риб

Добре підготуйтеся до викликів, що стоять перед вами. І хоч завжди можна знайти собі виправдання – зорі радять сьогодні більше не лінуватися.