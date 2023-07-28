Гороскоп на 28 липня: якою буде п'ятниця у всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 липня прогнозує Тельцям чудовий настрій попри труднощі й виклики. Левів чекає пропозиція для додаткового заробітку. Що ще несе п'ятниця усім знакам – читайте далі.

Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Овнів

Деякі представники Овнів могли образити близьку людину певний час тому. Сьогодні вдалий день, щоб загладити свою провину.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Тельців

28 липня Тельці відчуватимуть радість та будуть сповнені енергії. Навіть труднощі та виклики, що постануть сьогодні, не зіпсують настрою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Близнюків

Сьогодні гарний день для того, щоб відвідати своїх родичів. Це можливість не тільки поспілкуватися, але й отримати цінну пораду.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Раків

Ракам сьогодні захочеться більше відпочивати та забути про роботу. Але піддаватися лінощам не можна – потім відкладені справи нагадаються як проблеми.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Левів

У Левів день складеться чудово, а особливо у фінансовому плані. Прозвучить цікава пропозиція для додаткового заробітку або ж ви отримаєте премію.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Дів

Перед Дівами постане чимало складних питань. Цього разу не варто відмахуватися від порад близьких чи не дуже людей – всі вони можуть знадобитися.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Терезів

Щоб день був вдалим, а все заплановане зреалізувалося, потрібно дотриматися правила. Мова йде про чітке планування дня, яке зробить вас дисциплінованішими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіонам можна дозволити собі завершити роботу швидше та піти на заслужений відпочинок. Абстрагуйтеся від всіх робочих питань, щоб накопичити сили.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Стрільців

Проєкти, які ви розпочали нещодавно, можуть почати приносити дохід. Не пропускайте можливість удосконалюватися для кращого результату.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Козерогів

Сьогодні у Козерогів вдалий день для того, щоб обговорити суперечливі питання з рідними або коханою людиною. Це шанс для відвертої розмови та компромісів задля уникнення сварок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям приділити цей день очищенню, як фізичному, так і духовному. Дієта та детокс має стосуватися не лише їжі, але й шкідливих та нав'язливих думок.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 липня 2023 для Риб

У Риб сьогодні видасться плідний день. Астрологи дають цікаву пораду – не цуратися дискусій та суперечок у розв'язанні питань.