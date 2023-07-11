Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Овнів

Астрологи радять Овнам поспілкуватися сьогодні з керівництвом. Є шанси, що начальство з позитивом прийме нові ідеї та погодиться підвищити зарплатню.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Тельців

Тельці відчуватимуть невпевненість у собі, їм буде важко ухвалювати рішення. Тому краще відкласти це на наступний день.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Близнюків

Сьогодні вас здивує факт про близьку людину – ви цього раніше не знали. Тому це буде новий погляд та особливе відкриття.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Раків

Ракам можна довіритися інтуїції сьогодні: у цей день вона точно не підведе. Використовуйте своє чуття для ухвалення рішень та дій.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Левів

Леви, які давно мріяли про покупку або хотіли сходити на шопінг, можуть здійснити ці плани сьогодні. Це сприятливий день для витрат -- придбані речі прослужать довго.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Дів

Діви сьогодні будуть сповнені енергії та бажанням до змін. Використайте це у правильному руслі – робіть перші кроки для досягнення цілей.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Терезів

Терезів можуть чекати зміни, але астрологи радять їх уникати. Це непростий період у житті, тому коливання можуть піти не на користь.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Скорпіонів

Цей день буде успішним для Скорпіонів, особливо у кар'єрі. У погоні за підвищенням не забувайте про баланс і особисте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Стрільців

Стрільцям потрібно попрацювати над визначенням пріоритетів. Не витрачайте енергію даремно, а лиш на найважливіші справи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Козерогів

Козероги можуть стикнутися з несподіваним поворотом, що виведе з колії. Вчіться бути готовими до змін та виявляти розуміння.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Водоліїв

Зробіть останній та вирішальний ривок, якщо перед вами незавершена справа. Зберіть сили в кулак, щоб потім повноцінно відпочивати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 липня 2023 для Риб

У Риб сьогодні на максимум працюватиме уява. Цим варто скористатися, щоб знайти нові можливості, відшукати натхнення та зростати професійно.