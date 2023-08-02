3 знаки зодіаку, в яких починається чорна смуга

В останній місяць літа частині знаків може здатися, що буквально все йде шкереберть. Труднощі можуть виникнути як на роботі, так і в особистому житті.

Так, чорна смуга у серпні може початися у Козорогів, Левів і Близнюків. Цим знакам варто бути обережними та в жодному разі не опускати руки, пише 24 Канал.

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Козоріг

У представників цього знаку може виникнути чорна смуга. Як амбітні та цілеспрямовані люди, Козороги можуть перебувати під великим тиском роботи. Ймовірно, це викличе стрес і відчуття невпевненості, що, звичайно ж відобразиться і в особистому житті.

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Лев

Цього місяця Левам доведеться ухвалювати важливе рішення, від якого залежить ваше майбутнє. Може початися чорна смуга, однак, не засмучуйтесь, бо вже незабаром все налагодиться.

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Близнюки

У Близнюків може наступити період, коли здається, що буквально ніщо не йде за планом, а проблеми розвиваються одна за одною. Перед цим знаком можуть постати непередбачувані труднощі, розчарування й невдачі в багатьох сферах життя.

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