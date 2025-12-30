Два знаки зодіаку зможуть знайти відповіді на свої питання у новорічну ніч. Їм може приснитися віщий сон, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Кому присниться віщий сон?

Рак

Гороскоп для Раків

Сон у новорічну ніч буде тісно пов'язаний з важливим вибором, який потрібно буде зробити у 2026 році. Образи можуть здаватися дещо дивними або аж занадто химерними. Але саме в них буде відповідь на важливе для вас запитання.

Риби

Гороскоп для Риб

Не секрет, що Риби мають особливо розвинену інтуїцію. Саме тому до них приходять віщі сни значно частіше, ніж до інших знаків зодіаку. Цього разу Рибам насниться "кіно" про їхнє майбутнє. Зверніть особливу увагу на людину, яка з'явиться у вашому сні. Цей образ підкаже, як уникнути однієї помилки.