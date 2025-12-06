Найважливіше, аби ці знаки зодіаку продовжили працювати над власними цілями. Якщо вони не зійдуть зі свого шляху, то зорі їм усміхнуться, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на AD.

До теми 3 знаки зодіаку, чия заповітна мрія здійсниться вже у 2026 році: шукайте себе у списку

Кому пощастить на Новий рік?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Дорогі Близнюки, зорі явно прихильні до вас. Вже у грудні ви відчуєте шалений приплив сили та наполегливості. Ви навчитеся значно краще боротися зі стресом, а повсякденні труднощі стануть насправді легким випробуванням.

Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Ближче до новорічної ночі у ваше життя раптово повернеться добре знайома людина або ж навпаки – з'явиться хтось новий, хто змінить ваші плани. І саме він допоможе здійснити давнє бажання.

Лев

Гороскоп для Левів

Весь грудень 2025 року пройде дещо нестандартно. Вперше за довгий час Левам не потрібно бути гіперактивними. Важливі рішення краще відкласти. Зорі спонукають зробити крок назад та ретельно оцінити весь 2025 рік. Прислухайтеся до себе та зрозумійте, що насправді вас непокоїть.

Вже ближче до кінця місяця ви побачите шлях, по якому потрібно далі йти. Це може проявитися через щиру розмову з близькою людиною або ж просто станеться раптове прозріння, яке змусить піти на нестандартні кроки.

Астрологи наголошують, що зорі будуть особливо прихильними до вас цього місяця. І найбільший подарунок ви отримаєте саме від них на Новий рік. Те бажання, яке ви загадаєте, обов'язково збудеться у 2026 році. Але ви дійдете до цього лише після періоду паузи та осмислення над власними проблемами.