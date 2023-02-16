Астрологи стверджують, що представницям трьом знаків зодіаку пощастило виглядати молодшими за свій вік. Секрет криється не у спортзалах, не в кабінетах косметологів, це збіг зірок і планет.

Жінки здатні на все, щоб залишатися вічно молодими. Хтось мучить себе дієтами, хтось вдається до ін'єкцій краси, а хтось просто народився під правильним знаком зодіаку й не докладає зайвих зусиль, щоб виглядати молодшими за свій вік, передає 24 Канал. Це Овни, Леви, Терези.

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3 знаки зодіаку, які завжди виглядають молодшими за свій вік

Овни

Представницям цього знаку зодіаку важливо уникати стресів і зайвих переживань. Тоді зморшки та сивина проявлятимуться значно пізніше. Це лише варто підкріпити спортом і здоровим способом життя. Отже, зірки та планети на вашому боці, з віком ви виглядатимете ще чарівніше та привабливіше.

Гороскоп для Овнів

Леви

Леви звикли чепуритися, приділяти багато часу зовнішньому вигляду й витрачати на це величезні кошти. Однак вдаватися до крайнощів не варто, адже зірки сприяють тому, щоб ви залишалися молодими як тілом, так і духом. Більшість людей точно здивуються, коли побачать ваш вік у паспорті.

Гороскоп для Левів

Терези

Жінки, які народилися під знаком Терезів, грамотно підкреслюють свої переваги та приховувати недоліки. Саме тому їм без особливих зусиль вдається виглядати молодо. Впевненість у собі, активний і здоровий спосіб життя з повноцінним сном лише підсилять вашу природну красу, навіть у більш зрілому віці.

Гороскоп для Терезів