Домашні справи точно не для них: найгірші господині за знаком зодіаку

Не всім до вподоби прибирання та приготування їжі. Частина жінок переконані, що свій час можна використати з більшою користю, а ще дехто просто не хоче працювати по дому.

Близнюки та Стрільці. Самі ці два знаки зодіаку, за словами астрологів, є найгіршими господинями, пише 24 Канал.

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Близнюки

Нерідко представники цих знаків прямо-таки ненавидять займатися хатніми справами. Для них прибирання та приготування їжі забирає аж занадто багато часу. Тож, за можливості, віддають перевагу харчуванню в закладах.

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Стрілець

Народжені під цим сузір'ям можуть бути хворобливо недисциплінованими. Вони відкладають домашні справи на другий план, або ще далі. Нерідко вважають, що завжди знайдеться щось важливіше та корисніше. Тож між домашніми справами та роботою Стрельці часто обирають саме останню.

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