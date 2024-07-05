Можете бути саме ви: у кого вже в липні почнуться проблеми зі здоров'ям

Літній період не завжди виключає зі свого списку можливість захворіти навіть у найбільшу спеку. Декому доведеться приділити багато уваги собі, щоб зменшити ризик негативного впливу на здоров'я.

Близнюки, Діва та Водолій, уже невдовзі перевтома та небажання достатньо піклуватись про себе, проявляться у не найкращих наслідках, пише LifeStyle 24.



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Близнюки

Варто бути обережними з фізичними навантаженнями та уникати надмірного стресу, оскільки це може вплинути на загальне самопочуття. Поставте своє здоров'я на перше місце, щоб не піддаватись зайвому ризику.

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Діва

Рекомендується зменшити споживання солі та солодощів, а також уникати важких фізичних навантажень​. Вашому організму потрібні здорове харчування та міцний сон.

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Водолій

Слід відмовитись від алкоголю, кави та солі. Зверніться за консультацією до лікаря, щоб повністю перевірити стан організму. Також не бажано багато перебувати на сонці​.

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