На душі буде пусто: 2 знаки зодіаку, які скоро відчують літню депресію

На жаль, гарна погода та зміна пори року не завжди приносять емоційне піднесення. Комусь доведеться страждати емоційною перевтомою від швидкого ритму життя.

Близнюки та Риби, спробуйте знайти підтримку у своїх близьких, які допоможуть у найважчий момент, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

У вас буде відчуття непотрібності та покинутості. Здаватиметься ніби всі довкола відвернулись і залишили на самоті з жорстоким світом. У такі моменти намагайтесь пригадати, що ви маєте до кого звернутись за порадою чи щоб просто поплакатись у плече. Не стримуйте емоцій, які вируватимуть усередині.

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Риби

Надягнувши маску щасливої людини, всередині кипітиме лава болю та суму. Тільки наодинці із собою ви можете проявляти те, що турбує. Але астрологи рекомендують знайти якийсь вид діяльності, що відвертатиме від депресивного стану.

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