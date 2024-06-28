Почнеться чорна смуга у житті: 2 знаки зодіаку, в яких попереду нещасливі дні

На когось уже зачекалась черга із проблем та конфліктів. Астрологи рекомендують не бути надто емоційними, щоб зменшити вплив негативних подій на ментальне здоров'я.

Рак і Терези, на жаль, вам невдовзі доведеться пережити багато неприємностей, пише LifeStyle 24.

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Рак

У вас можуть виникнути емоційні труднощі. Ймовірні конфлікти з близькими людьми або проблеми в особистих стосунках. Важливо залишатися спокійними та не піддаватися негативним емоціям. Будьте уважні до своїх почуттів і намагайтеся вирішувати конфлікти мирним шляхом.

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Терези

Ви можете постати перед професійними труднощами або невизначеністю в кар'єрі. Можливі конфлікти на роботі або відчуття незадоволення своїми досягненнями. Важливо зберігати баланс і не приймати поспішних рішень. Приділіть час для обдумування своїх дій і спробуйте знайти компроміс у складних ситуаціях.

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