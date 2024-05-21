3 знаки зодіаку, які вкінці травня отримають погану новину

Комусь зі знаків зодіаку не пощастить із новинами у кінці цього місяця. Астрологи радять підготуватись до поганої звістки.

Близнюки, Водолій та Риби, на жаль, кінець місяця не можна буде назвати найкращим для вас, передає LifeStyle 24.

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Близнюки

Очікуйте негативних новин на роботі. Є ймовірність, що варто буде починати шукати нове місце праці.

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Водолій

Зірки пророкують погану звістку від найближчих людей. Спробуйте відчути про що може йти мова.

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Риби

Попіклуйтесь про фінансовий стан. Уже зовсім скоро доведеться зменшити витрати через непередбачувану новину.

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