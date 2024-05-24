4 знаки зодіаку, які скоро відправляться у подорож

Незабаром доведеться витягати з-під пилюки валізу та готуватись до яскравих моментів. Розпочинати літо з подорожі – найкращий варіант для відпочинку.

Овен, Лев, Скорпіон і Козоріг, можете сміливо починати готуватись до літньої подорожі, яка відбудеться вже незабаром, пише LifeStyle 24.

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Овен

Астрологи рекомендують взяти у поїздку друзів, які розбавлять атмосферу відпочинку приємними емоціями та авантюрними пропозиціями. Це буде вдалий час для емоційного перезавантаження.

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Лев

Докладіть останніх зусиль в робочі будні, щоб потім сповна відпочити у подорожі. У відпустці не обмежуйте себе в екзотичних стравах і напоях.

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Скорпіон

Якщо ви ще досі не спланували літній відпочинок, то зірки зробили це за вас. Усе, що лишається – відкрити першу вкладку на комп'ютері у розділі подорожі, та обрати те, що найбільше сподобається. Про вибір точно не доведеться шкодувати.

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Козоріг

Астрологи прогнозують подорож із другою половинкою. Подумайте над тим, де б ви хотіли опинитись і що побачити. Атмосфера відпустки буде наповнена любов'ю та приємними враженнями.

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