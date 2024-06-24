Не сумнівайтесь у власних силах: кому цього тижня варто розраховувати лише на себе

У житті стаються такі моменти, коли навіть найближчі люди можуть не протягнути руку допомоги у найскладніший момент. Астрологи рекомендують міцно стояти на ногах і бути готовими вирішувати справи самостійно.

Близнюки, Діва, Скорпіон і Козоріг, ви маєте дуже багато внутрішньої сили, яку можете ховати за пеленою невпевненості, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Вас давно переслідує відчуття, що підтримка від інших людей є обмеженою або ненадійною. Тому це гарний час для того, щоб взяти ініціативу у свої руки й не залежати від допомоги інших.

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Діва

Цього тижня варто зосередитися на власних силах і вміннях. Можливо, ви зіткнетеся з ситуаціями, де інші не зможуть надати необхідну підтримку.

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Скорпіон

Ви можете відчувати, що близькі люди не повністю розуміють ваші наміри або плани. Тому цього тижня потрібно самостійно розв'язувати важливі питання і покладатися на інтуїцію. Ваша рішучість і наполегливість допоможуть подолати труднощі.

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Козоріг

Варто бути готовими до того, що ваше оточення може не завжди підтримати амбіції або ідеї. Самостійність і вміння брати відповідальність на себе, стануть важливими для досягнення успіху в особистих і професійних справах.

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