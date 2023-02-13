Невже самі на Валентина: 4 знаки, які ризикують втратити кохання в лютому

Напередодні Дня святого Валентина в повітрі витає кохання. Однак не на всіх знаків зодіаку чекає романтика. Деякі ризикують залишитися без пари в лютому.

Астрологи кажуть, що в лютому Водолії, Близнюки, Козероги та Терези можуть пережити важкий розрив у стосунках. Цей період буде для них складним, але не обов'язково закінчиться розлукою, пише 24 Канал.

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4 знаки, які ризикують втратити кохання в лютому

Водолій

У лютому на Водоліїв чекають емоційні гойдалки – вони будуть то скандалити, то пристрасно миритися. Це навряд чи оцінять їхні партнери.

Водоліям варто вгамувати емоції та забути про сварки, докори, крики. Час подумати та попіклуватися про своїх половинок – оточити теплом, любов'ю, увагою. Якщо й далі грати на нервах, то Водолії ризикують втратити любов і залишитися ні з чим.

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Близнюки

Представники цього знака зодіаку в лютому можуть погарячкувати й обірвати стосунки. Однак зараз не час для скороминущих почуттів та подібних радикальних змін. Тож Близнюкам не варто гнатися за двома зайцями, бо так вони ризикують втратити найдорожче.

Астрологи радять Близнюкам не поспішати й берегти любовний зв'язок, в якому їх цінують.

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Козеріг

У лютому Козероги можуть охолонути до своїх партнерів. Якщо представники цього знака зодіаку не відчувати романтичних почуттів, то не з'ясовуватимуть стосунки, а всіляко уникатимуть подібних розмов.

Можливо, нетривала розлука підштовхне їх до самоаналізу. Однак Козероги досить впевнені в собі, тож переживуть цей період легко.

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Терези

Терези ризикують загрузнути в токсичності. Негатив, злість, роздратування, погані емоції однозначно вплинуть на стосунки. Тому нехай скандали та гучні суперечки вас не дивують. Все може закінчитися тим, що кохана людина піде, грюкнувши дверима.

Астрологи радять Терезам зважити, чи готові вони пожертвувати стосунками через свою токсичність. Порада для вас – будьте мудрішими і не демонструйте агресію там, де краще промовчати або знайти компроміс.

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