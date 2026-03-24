Головне зараз – не проґавити свої шанси. Адже доля підкине неабиякі можливості, розповідає Collective World.

Квітень

Фортуна буде на боці тих людей, які не бояться відпускати старе. Іноді удача не може прийти у ваше життя, якщо ви не хочете її впустити, тримаючись за все знайоме. Астрологи радять бути відкритим до нового. Тоді життя справді піде вгору.

Липень

Цьогорічна весна допоможе людям, які народилися у липні, загоїти старі рани. Ви почнете вибиратися з темної смуги. І зорі сильно допоможуть у цьому.

Липневі відчують неабияке бажання рухатися далі. Захочеться вхопитися буквально за все. Але краще обрати один напрямок, ніж розриватися між десятками ідей. Інтуїція допоможе тут зробити правильний вибір.

Грудень

Фортуна людей, які народилися у грудні, пов'язана зі знайомствами. Гарні фінансові та романтичні можливості прийдуть саме через спілкування. Ви побачите, що рухаєтеся в правильному напрямку. Лиш не замикайтеся в собі!