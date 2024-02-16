3 знаки зодіаку, яким варто готуватися до серйозного випробування в кінці лютого

Не всім знакам зодіаку кінець лютого принесе позитивні емоції. Адже у деяких попереду серйозне випробування, тому астрологи радять набиратися сил.

Зокрема, йдеться про Левів, Козорогів та Дів. До чого саме їм варто готуватися вже найближчим часом, читайте у гороскопі LifeStyle 24.

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Лев

Леви цілий лютий живуть у напрузі. Адже кожного дня з'являються неочікувані проблеми. Ви вже трохи втомилися та хочете чимшвидше спокійно видихнути й розслабитися. Однак астрологи кажуть, що не можна опускати руки. Адже кінець місяця підготував для вас найбільш серйозне та болюче випробування.

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Козоріг

У Козорогів поки що все більш-менш нормально. Немає якоїсь неймовірної радості, але й сумувати стали менше. Проте астрологи мають погані новини й для представників цього знаку зодіаку. Річ у тім, що вже наступного тижня вам доведеться рятувати себе та сім'ю від біди, яка насувається. Тому набирайтеся сил.

Гороскоп для Козорогів

Діва

Діви не дозволяють собі втрачати пильність, адже відчувають, що скоро у життя прийде нове випробування. Астрологи кажуть, що вам допоможуть справитися з ним. Однак остаточне рішення все одно доведеться приймати самостійно. Тому не варто надто сильно розраховувати навіть на найближчих людей.

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