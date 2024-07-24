Не на таке вони чекали: 3 знаки зодіаку, які вкінці липня отримають погані новини

На жаль, кінець липня виявиться хорошим не для всіх знаків зодіаку. Астрологи розповіли, що декому варто готуватися до поганих новин. Ці люди справді не очікували, що другий місяць літа так їх "потішить".

Вже найближчим часом понервуватися доведеться Водоліям, Скорпіонам та Дівам. Детальніше про те, що станеться у кожного з них, дізнавайтеся у гороскопі LifeStyle 24.

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Водолій

У Водоліїв липень почався добре, однак десь в середині все пішло коту під хвіст. Кінець місяця також їх не потішить, оскільки прийдуть неприємні новини, пов'язані зі сім'єю. Тож не варто розслаблятися.

Гороскоп для Водоліїв

Скорпіон

У Скорпіонів останнім часом дуже погіршилися стосунки з близькими, тому їм не вистачає підтримки рідних та друзів. Турботливе плече згодиться представникам цього знаку зодіаку в липні, оскільки дізнаються погану інформацію, яка переверне життя з ніг та голову. На жаль, такий кінець місяця.

Гороскоп для Скорпіонів

Діва

Діви отримають неприємні новини вже цього тижня. Несподівану інформацію повідомить хтось з родичів. Спершу їм буде складно прийняти все, що почують, однак згодом з'являться сили, щоб розв'язувати проблеми.

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