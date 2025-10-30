Постарайтеся не забути те, що вам присниться в ніч з п'ятниці на суботу. Деякі знаки зодіаку мають можливість побачити віщий сон. Користуйтеся цими знанням з мудрістю, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на видання Refinery.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Геловін можна назвати своєрідним порталом у стихію Скорпіонів. Саме ви маєте найбільші шанси, аби побачити віщий сон. Але важливо взагалі не думати про це напередодні.

Астрологи вважають, що ви отримаєте певну інформацію, яка допоможе подивитися на стару проблему під іншим кутом. Це дозволить ухвалити правильне рішення.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Навіть ваш раціональний розум буде вражений від такого сну. Ви побачите ті "двері", які вам потрібно відкрити. Не бійтеся зробити крок вперед. Серце підказує, що час настав.

Риби

Гороскоп для Риб

У вас і так неймовірно потужна інтуїція. Але цього разу вона буде пророчою. Спробуйте запам'ятати ваш сон до найменших деталей. Саме там буде "ключ", який допоможе розв'язати давню проблему у стосунках з близькою людиною.