Всесвіт допоможе втілити мрії цих знаків зодіаку ще до закінчення грудня. Вірте в дива – і вони обов'язково прийдуть у ваше життя, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на City Magazine.

Овен

Гороскоп для Овнів

Зорі готують для Овнів навіть щось важливіше, ніж просто втілення мрії. Грудень 2025 року допоможе їм м'яко переглянути власне життя. Тут буде і зміна пріоритетів, і важливі розмови, і навіть таке потрібне дорослішання. Буде менше імпульсивних дій, а більше холодного розуму.

Всесвіт готує Овнів до великих досягнень у 2026 році. Проте зараз потрібно трішки до цього підготуватися. Вже наприкінці грудня ви відчуєте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Це те, чого ви так давно хотіли. А усі подальші плани та мрії вже не здаватимуться такими далекими.

Терези

Гороскоп для Терезів

Терези нарешті відчують те, що намагалися віднайти упродовж всього року. Ви досягнете внутрішньої рівноваги та полегшення. Це відкриє двері до нових можливостей.

Астрологи вважають, що ваша мрія, пов'язана з роботою, збудеться вже у грудні. Щоправда, спершу Терезам доведеться зіштовхнутися з непростими завданнями. Але вони елегантно розв'яжуть усі "вузли". І ближче до кінця року здобудуть бажаний результат.