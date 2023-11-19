Які 3 знаки зодіаку до Нового року отримають омріяне підвищення на роботі

До кінця 2023-го три знаки зодіаку можуть отримати підвищення. Втім, для цього частині з них доведеться змінити роботодавця.

Овен, Скорпіон і Діва, уже найближчим часом ви можете отримати омріяне підвищення. Про це пише 24 Канал.

До речі Цим знакам зодіаку до Нового року треба показати себе на максимум на роботі

Овен

Уже до кінця цього листопада Овни можуть отримати омріяну роботу. Проявіть професійні якості. Попереду кар'єрне зростання й фінансовий успіх.

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Скорпіон

Вам може надійти дуже цікава пропозиція. Обдумайте всі "за" та "проти". Можливо, настав час дещо змінити життя. Вам є чому навчити інших.

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Діва

Ваші аналітичні здібності вражають. Може, досить погоджуватися на менше. Не бійтеся великої відповідальності. Вам під силу абсолютно все.