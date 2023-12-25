Напередодні Нового року мрії 4 знаків зодіаку здійсняться

Уже до кінця 2023 року мрії кількох знаків зодіаку стануть реальністю. Найпотаємніші бажання здійсняться.

Так, Риби, Водолій, Телець і Терези, уже найближчим часом станеться те, чого так сильно хочете. Ви стрибатимете від щастя, пише 24 Канал.

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Водолій

Напередодні Нового року ви зможете здійснити свою найзаповітнішу мрію. До речі, усе вийде дуже легко та несподівано.

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Риби

Те, про що ви мрієте, уже в найближчі кілька днів може стати реальністю. Радості не буде меж.

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Телець

До Нового року ви можете отримати те, чого давно хотіли. Цінний подарунок зробить близька людина.

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Терези

Уже до кінця року ваші бажання стануть реальністю. Втілити їх допоможе дехто особливий.

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