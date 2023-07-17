Однак необхідно пам'ятати, що романтичні стосунки – це робота з обох сторін. Не бійтеся бути відкритими, відверто спілкуватися та цінуйте цей особливий час. Тоді бурхливий роман принесе вам радість та щастя, зазначає 24 Канал.

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Лев

У період з 17 по 23 липня у вас є велика ймовірність зустріти людину, з якою виникне сильна хімія. Цей роман надихатиме вас та принесе лише позитивні зміни. Будьте відкриті до нових можливостей кохання та пригод, насолоджуйтеся кожним моментом цієї романтичної подорожі.

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Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень може бути початком серйозних романтичних стосунків. Ви можете зустріти людину, яка викличе у вас сильні емоції, пробудить пристрасть. Сповна віддайте себе новим почуттям, але не забувайте про збалансованість і взаєморозуміння.

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