Феноменальні маніпулятори: астролог назвав 3 знаки зодіаку, які найкраще керують іншими

Люди, які народилися під знаками Левів, Раків та Водоліїв, легко та майстерно можуть досягти свого, крутячи людьми, як власними іграшками. Читайте в матеріалі про найкращих маніпуляторів зодіакального спектру.

Ці знаки зодіаку легко можуть досягти бажаного словами, і не тільки, пише 24 канал.

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Лев

Егоїстичні Леви завжди хочуть зробити так, щоб бажання близьких, друзів та колег збігалися з їх власними. Представники цього знаку зодіаку зациклені на власному збагаченні, тож зроблять усе, щоб їхні роботодавці нагороджували "найкращого" працівника.

Леви зроблять усе можливе, щоб досягти успіху в кар'єрі

У родині Леви також люблять перебрати на себе командування – всілякими виправданнями та брехнею Леви змусять інших зробити за них роботу та відпочивати на дивані, як справжні царі.

Рак

Емоційні Раки прекрасно вміють керувати емоціями чужими – і чудово ними користуються. Щоб отримати бажане, Раки не гребують не тільки болючими словами, але і слізьми.

Раки задіюють всі свої акторські здібності, щоб досягти бажаного

Для досягнення своєї мети Раки готові керувати навіть найближчими – і неважливо, наскільки масштабне бажання представників цього знаку зодіаку – вони досягнуть свого усіма способами. Після того, як представники цього знаку досягли свого, вони навіть виду не подадуть, що щось відбулося.

Водолій

Самозакохані Водолії люблять, коли люди ними захоплюються. Представникам цього знаку зодіаку подобається, коли в них закохуються – неважливо, чи буде це випадковий перехожий чи друг дитинства. І Водолії із захватом починають маніпулятивну гру, яка має на меті отримати ще одного залицяльника до колекції.

Водолії люблять увагу і залицяльників

Водолії прагнуть зверхньо спостерігати, як люди страждають від нерозділеного кохання, все більше фліртуючи та дражнячи об'єкт зацікавлення. Проте, коли Водолію набридають любовні ігри, він швидко "відшиває" залицяльника.