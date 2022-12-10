Зима несе білу смугу в житті: назвали 3 знаки зодіаку, яким пощастить взимку

10 грудня 2022, 13:05
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Зима – щасливий та святковий сезон, який може перевернути життя з ніг на голову. Для Овнів, Скорпіонів та Терезів зима 2023 року стане чудовим часом, у який все вдається – тож варто брати удачу за роги та діяти.

Представники цих знаків зодіаку отримають нагоду змінити своє життя – удача цієї зими на їхній стороні. 

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Овни 

Для Овнів зима прийдешнього року буде сповнена романтики – ті, хто ще не знайшов свою другу половинку, можуть щасливим чином стикнутися з нею саме цієї зими. Овни мають бути рішучими, проте не настирливими – правильна поведінка розташує до цього знаку зодіаку їхнього обранця чи обраницю. 

Овни, які вже перебувають у стосунках, зможуть досягти бажаної злагоди та навіть узаконити відносини – цьогорічна зима стане ідеальним часом для освідчення чи шлюбу. 

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Терези 

Взимку Терезам неймовірно щаститиме на роботі – за що б не взявся цей знак зодіаку взимку – йому виходитиме все. Не бійтеся братися за амбітні та складні проєкти – якщо Терези повірять в себе та свої сили, удача не покине їх. 

Блискуча робота Терезів не може бути проігнорована – на представників цього знаку зодіаку взимку чекає хороша премія чи підвищення.

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Скорпіони

Цієї зими Скорпіони зможуть налагодити стосунки з родиною та близькими. Сімейні конфлікти після серйозної розмови з рідними можна буде відпускати в минулий рік, а зима зможе об'єднати та зміцнити родинні зв'язки. 

Скорпіони, які непевно почувалися впродовж осені, нарешті зможуть відчути полегшення та спокій – не варто перенапружувати себе роботою та стресом – ця зима буде сприятливою для того, щоб покращити свій внутрішній стан та почати почуватися щасливими. 

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Автор: Ярослава Прадід