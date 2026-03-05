День також добре підходить для щирих вчинків. Не забудьте зробити комплімент близьким людям, розповідає Astrology.
Читайте також Лише один знак зодіаку буде улюбленцем долі цього тижня: хто він
Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 6 березня для Овнів
Емоції відчуватимуться сильніше, ніж зазвичай. Всесвіт так нагадує Овнам, що саме вони є господарем ситуації. Якщо візьмете все під контроль, то день буде приємним. Не зможете справитися з емоціями – готуйтеся до неспокою.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 6 березня для Тельців
Тельці зануряться в романтику, і не захочуть з неї виходити. Хтось завтра навіть закохається. В будь-якому випадку цей день прекрасно підійде для побачень.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 6 березня для Близнюків
Очікуйте на повідомлення від людини, з якою давно не спілкувалися. Зорі підказують, що настав час запланувати цю зустріч, яка буде легендарною.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 6 березня для Раків
Завтра захочеться спокою та турботи. Тому подзвоніть рідним, замовте щось смачненьке та розслабтеся вдома. Вечір має бути затишним.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 6 березня для Левів
Леви не можуть далі жити в минулому. Деякі старі історії дійсно не відпускають. Задумайте, можливо, варто сходити до психолога, який допоможе пережити травму.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 6 березня для Дів
Завтра обов'язково зробіть щось приємне близькій людині. Загалом старайтеся допомагати іншим людям. Усе це добро згодом повернеться сторицею.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 6 березня для Терезів
Несподіване запрошення від близької людини здивує представників цього знаку зодіаку. Та зорі нагадують – лише вам обирати, чи погоджуватися на цю авантюру.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 6 березня для Скорпіонів
Скорпіонам рекомендують бути сьогодні особливо уважними. Є ризик натрапити на шахраїв в соціальних мережах.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 6 березня для Стрільців
Не варто завтра братися негайно за все одразу. Краще довести одну велику справу до кінця, а вже потім робити усе інше.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 6 березня для Козорогів
Астрологи не рекомендують ділитися своїми мріями з іншими людьми. Краще зараз тихенько над ними працювати без зайвої уваги.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 6 березня для Водоліїв
Водоліям рекомендують ввечері добряче відпочити. Усі незакриті справи краще відкласти вже на наступний тиждень, якщо дозволяє ситуація.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 6 березня для Риб
Сьогодні точно не варто виясняти стосунки з близькими людьми. Вдалий момент для цієї розмови ще не настав.