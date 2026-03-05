День також добре підходить для щирих вчинків. Не забудьте зробити комплімент близьким людям, розповідає Astrology.

Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 березня для Овнів

Емоції відчуватимуться сильніше, ніж зазвичай. Всесвіт так нагадує Овнам, що саме вони є господарем ситуації. Якщо візьмете все під контроль, то день буде приємним. Не зможете справитися з емоціями – готуйтеся до неспокою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 березня для Тельців

Тельці зануряться в романтику, і не захочуть з неї виходити. Хтось завтра навіть закохається. В будь-якому випадку цей день прекрасно підійде для побачень.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 березня для Близнюків

Очікуйте на повідомлення від людини, з якою давно не спілкувалися. Зорі підказують, що настав час запланувати цю зустріч, яка буде легендарною.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 березня для Раків

Завтра захочеться спокою та турботи. Тому подзвоніть рідним, замовте щось смачненьке та розслабтеся вдома. Вечір має бути затишним.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 6 березня для Левів

Леви не можуть далі жити в минулому. Деякі старі історії дійсно не відпускають. Задумайте, можливо, варто сходити до психолога, який допоможе пережити травму.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 6 березня для Дів

Завтра обов'язково зробіть щось приємне близькій людині. Загалом старайтеся допомагати іншим людям. Усе це добро згодом повернеться сторицею.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 березня для Терезів

Несподіване запрошення від близької людини здивує представників цього знаку зодіаку. Та зорі нагадують – лише вам обирати, чи погоджуватися на цю авантюру.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 березня для Скорпіонів

Скорпіонам рекомендують бути сьогодні особливо уважними. Є ризик натрапити на шахраїв в соціальних мережах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 березня для Стрільців

Не варто завтра братися негайно за все одразу. Краще довести одну велику справу до кінця, а вже потім робити усе інше.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 березня для Козорогів

Астрологи не рекомендують ділитися своїми мріями з іншими людьми. Краще зараз тихенько над ними працювати без зайвої уваги.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 березня для Водоліїв

Водоліям рекомендують ввечері добряче відпочити. Усі незакриті справи краще відкласти вже на наступний тиждень, якщо дозволяє ситуація.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 березня для Риб

Сьогодні точно не варто виясняти стосунки з близькими людьми. Вдалий момент для цієї розмови ще не настав.