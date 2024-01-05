У кого зі знаків зодіаку сьогодні здійсниться мрія: гороскоп на 5 січня

Ось і прийшла довгоочікувана п'ятниця. Адже багато людей хочуть добре відпочити після першого робочого тижня в цьому році. Однак розслаблятися не варто Терезам.

Адже сьогодні їх може чекати обман. Детальніше про те, до чого варто готуватися всім знакам зодіаку 5 січня, розповість 24 Канал у своєму щоденному гороскопі.

Обережно У жодному разі: кому зі знаків зодіаку не варто позичати гроші цього тижня

Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 січня для Овнів

Цієї п'ятниці Овни зможуть втілити одну зі своїх мрій в реальність. Ви навіть не сподівалися, що наважитеся на це вже у 2024 році. Згодом життя кардинально зміниться, тож будьте готові приймати нові виклики та позитив.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 січня для Тельців

Сьогодні Тельці поїдуть у гості до родичів. Ви не дуже любите так проводити час, однак, не варто забувати про рідних людей. Просто намагайтеся за вечерею відстоювати свої кордони та не дозволяйте нікому зважитися на образу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 січня для Близнюків

Близнюки вирішать провести час наодинці. Можливо, це допоможе трохи звільнити голову від негативних думок. Це також прекрасний час, щоб проаналізувати своє життя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 січня для Раків

Раки не можуть дозволити собі зараз розслабитися. Занадто багато відповідальності звалилося на ваші плечі. Контролюйте свій моральний стан, щоб не виникли проблеми зі здоров'ям.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 січня для Левів

Леви заплуталися у своїх романтичних стосунках. Ви не знаєте, чи готові далі віддавати час партнеру. Бо не розумієте, що зараз відчуваєте. Допоможе розібратися лише відверта розмова.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 січня для Дів

Діви давно нікуди не ходили. Подумайте, як корисно можна провести час на цих вихідних. Не варто сидіти вдома та займатися буденними справами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 січня для Терезів

Терезів сьогодні може чекати обман. Не слід довіряти важливі речі іншим людям. Цієї п'ятниці варто зберігати всі найпотаємніші секрети.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 січня для Скорпіонів

Останнім часом Скорпіонам важко знаходити компроміси з друзями. Таке враження, ніби ви перестали розуміти один одного. Потрібно трохи попрацювати над стосунками, щоб налагодити спілкування.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 січня для Стрільців

Стрільці готуються зустрічати гостей. Цих вихідних їх буде багато у вашому домі. Тому потрібно встигнути приготувати смачні страви та поприбирати в хаті. А головне – підготуйтеся до зустрічі, щоб виглядати приголомшливо.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 січня для Козорогів

Козороги зараз дуже емоційно реагують на всі події, які відбуваються у житті. Така риса характеру не властива представникам цього знаку зодіаку. Тому ви трохи не розумієте, що відбувається, та яких змін варто чекати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 січня для Водоліїв

Астрологи рекомендують Водоліям цей місяць присвятити догляду за собою. Адже останнім часом ви все менше стали приділяти часу такій важливій справі. Не забувайте, що турбота про себе – неймовірно важлива.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 січня для Риб

Риби вже втомилися від проблем, які ніяк не дають їм спокою. Хочеться комусь пожалітися та добряче виплакатися. Це однозначно допоможе. Тому знайдіть людину, яка якнайкраще зможе вас підтримати.