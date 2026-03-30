Астрологи розповіли, яким буде останній день березня для кожного з нас, розповідає Astrology.
Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Овнам важливо повірити у себе та почати дисципліновано працювати над власними цілями. Ви зможете досягнути усього, що запланували, якщо наполегливо візьметеся за роботу. Астрологи вірять, що у вас все вийде.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Увесь день пройде у спокійній атмосфері. Робота пройде легко, а вдома пануватиме затишок та злагода.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюкам радять зателефонувати своїм рідним. Вони мають для вас несподівано приємну новину.
Рак (22 червня – 22 липня)
Якщо перебуваєте в пошуку роботи, то вже в найближчі 2 тижні досягнете тут успіху. Це буде робота вашої мрії з дійсно приємною зарплатою.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Можливо, доведеться звернутися за допомогою до колег, аби вирішити робоче завдання. Це гарний момент, аби краще познайомитися зі співробітниками.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Бувають моменти, коли потрібно просто лізти вперед, попри зовнішні обставини. Діви входять у такий період, але вже буквально за кілька днів прийде полегшення.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Важливо бути щирими з людьми, які вам не байдужі. Краще сказати правду, аніж продовжувати брехати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
День дасть відчуття щодо того, хто є насправді вашим другом, а хто – тимчасовий "персонаж". Але поки не спішіть з висновками.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Завтра не варто проводити серйозну розмову з керівництвом. Краще перенести її на кілька днів, поки не настане сприятливий момент.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Всесвіт підкине Козорогам шанс налагодити спілкування з людьми, з якими до того нічого не клеїлося. Подумайте, чи дійсно вам це потрібно.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Завтра важливо приділити час собі. Тиждень почався нелегко, тому краще добре відпочити ввечері.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Сварка з другою половинкою може статися, якщо емоції візьмуть гору над холодним розумом. В будь-якому випадку краще не допустити конфлікту.