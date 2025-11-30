Астрологи прогнозують по-справжньому теплий день для більшості знаків зодіаку. Сьогодні варто уникнути сварок і поділитися теплом один з одним, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 листопада для Овнів

Вдома пануватиме затишок та теплі емоції. Кохана людина готує для вас несподіванку. Буде класно і кумедно!

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 листопада для Тельців

Приділіть цей день для того, аби повністю розслабитися. Зима готує для вас багато особливих сюрпризів. Тому насолоджуйтесь цим моментом. Попереду буде багато цікавого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 листопада для Близнюків

Ваша комунікація сьогодні на висоті. Ви не тільки розв'яжете конфлікт між близькими людьми, але й стане справжньою душею компанії.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 листопада для Раків

На вас очікує справді насичений день. Сьогодні варто запланувати побачення та провести час з другою половинкою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 30 листопада для Левів

Близькі люди потребують ваших лідерських рис. Вам доведеться допомогти вирішити неприємну проблему. Але не хвилюйтеся, усе вийде!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 30 листопада для Дів

Діви отримають несподіване повідомлення, яке потішить їхню самооцінку. Якщо хтось пропонує зустрітися – погоджуйтеся.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

Терезам варто вже почати планувати, що вони робитимуть на Новий рік. Подумайте про поїздку на кілька днів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіонів

День буде сповнений сміху та дійсно хороших емоцій. Проведіть разом зі своєю сім'єю. Гарні враження – гарантовані!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 листопада для Стрільців

Всесвіт сьогодні особливо прихильний до Стрільців. Загадайте одне бажання – і воно обов'язково збудеться ще до кінця року. Не бійтеся мріяти сміливо!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 листопада для Козорогів

Цю неділю краще провести з коханою людиною. Вимикайте телефон – і організуйте собі незабутній вихідний.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 листопада для Водоліїв

Настав гарний момент для нових знайомств. Тому напишіть тій людині, з якою поки так і не наважилися познайомитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 листопада для Риб

Сьогодні доведеться вийти за межі зони комфорту. Але Рибам навіть це сподобається. Ви будете напрочуд комунікабельними, а до ваших порад дослухатимуться.