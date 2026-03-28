Попри це, астрологи рекомендують бути уважними з фінансами. Є ризик витратити забагато, розповідає Astrology.
Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 березня для Овнів
Квітень вже близько, і Овни внутрішньо дуже добре це відчувають. Це буде один з найкращих місяців у цьому році, тому зараз важливо почати працювати над своїми довгостроковими цілями.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 березня для Тельців
Необережно сказана фраза може спровокувати сварку. Краще не втягуватися у суперечки через дрібниці.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 березня для Близнюків
Всесвіт натякає, що пора вже помиритися з близькою людиною, якщо у вас тривалий конфлікт. Обоє вчинили неправильно. Потрібно знайти у собі мужність вибачитися.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 березня для Раків
Завтра захочеться тепла та гарних емоцій. Тому в жодному разі не можна провести неділю вдома.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 березня для Левів
Лева рекомендують добре відпочити у неділю. Адже наступний тиждень буде дещо напруженим.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 29 березня для Дів
Заняття улюбленою справою допоможе позбутися поганого настрою. Крім того, найближчим часом може написати старий друг або подружка з минулого.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 березня для Терезів
Астрологи ще раз нагадують Терезам, що їм потрібно вірити у себе. У вас дійсно неабиякий потенціал. Але з впевненістю у собі потрібно попрацювати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів
На Скорпіонів очікує дещо рутинна робота вдома. А от вже потім важливо зайнятися тим, від чого палає в очах.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 березня для Стрільців
Цікава можливість прийде у житті Стрільців, якщо вони будуть відкриті до нового. Особливу пропозицію принесе друг або навіть незнайомець!
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 березня для Козорогів
Завтра – жодних робочих справ. Вам потрібно нарешті добряче відпочити.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 березня для Водоліїв
Водоліям важливо реалістично оцінити своє фінансове становище. Можливо, потрібно почати відкладати більше грошей, аби реалізувати усі плани на літо.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 березня для Риб
Завтра буде багато кохання та гарного настрою. Ви надовго запамятаєте цей чудовий день!