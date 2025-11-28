Здається, зорі сьогодні прихильні до Левів. До них прийде неабияке натхнення, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 листопада для Овнів

На роботі з'явиться можливість проявити ініціативу. Не проґавте цей момент. Та не беріть на себе надто багато завдань. Вже ввечері зустріньтеся з друзями. Так ви відновите сили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 листопада для Тельців

Час зануритися в романтику. Зорі радять запланувати побачення з другою половинкою. Якщо ж ви поки що самотні – будьте відкриті до нових знайомств.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 листопада для Близнюків

Сьогодні ви отримаєте новини, які знімуть тривожність, що переслідувала упродовж останніх днів. Вже ввечері знайомий поділиться корисною для вас інформацією.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 листопада для Раків

Хоч сьогодні й п'ятниця, але продовжуйте наполегливо працювати. Якщо продовжите рухатися вперед – незабаром ваше життя стане значно кращим.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 листопада для Левів

На вас очікує прорив у справі, яка останнім часом забуксувала. Це – хороші новини, аби їх легенько ввечері відсвяткувати. Тоді ж у вас виникне ідея, яку краще записати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 листопада для Дів

Сьогодні Діви будуть на піку продуктивності. У вас виникне шанс швидше завершити важливу роботу. Також можливий подарунок від таємного шанувальника.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 листопада для Терезів

Очікуйте на теплу розмову з людиною, з якою довго не могли налагодити стосунками. Ви відкриєте її із зовсім іншого боку. Це може бути початком міцної дружби.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 листопада для Скорпіонів

У Скорпіонів виникне спокуса порушити деякі негласні правила. Подумайте, чи хочете ви на це піти? Це може породити непотрібні плітки, які зіграють проти вас.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 листопада для Стрільців

Ви подаруєте тепло та підтримку тим людям, які цього найбільше потребують. Сьогодні важливо піти на добрі вчинки.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 листопада для Козорогів

Деякі прохання на роботі можуть здатися необґрунтованими. Вам потрібно ретельно обдумати, що саме робити. Можливо, потрібно нарешті про це поговорити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 листопада для Водоліїв

Зорі радять зосередитися на стосунках із близькими людьми. Зустрінеться сьогодні за чашкою кави або ж просто поговоріть телефоном. Ввечері краще уникнути зайвої метушні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 листопада для Риб

Всесвіт сьогодні підкине несподівані виклики, на які доведеться реагувати. Ви вмієте діяти буквально миттєво. Тому довіртеся до своєї інтуїції. Вона підкаже, як правильно вчинити.