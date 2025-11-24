Астрологи розповіли, яким буде цей понеділок для всіх знаків зодіаку. Близнюкам варто взяти вихідний, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 листопада для Овнів

Овнам не варто розсіювати свою увагу. Краще сфокусуватися та виконати усі завдання. Тоді день пройде взагалі без проблем.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 листопада для Тельців

На Тельців очікують великі зміни у житті. Астрологи рекомендують зробити перші кроки для зміни професії, якщо ви багато задумувалися про це.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 листопада для Близнюків

Близнюки відчують, що їм терміново потрібно у відпустку. Якщо є можливість, то беріть її вже починаючи з цього дня. Вам потрібно кілька днів перепочинку від усього.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 листопада для Раків

Вам доведеться ухвалити низку важливих рішень на роботі. Керуйтеся логікою, а не емоціями.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 24 листопада для Левів

Виділіть для себе головне завдання на день. І працюйте лише над ним. Не варто братися за все одночасно, тоді ніякого особливо результату не буде.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 24 листопада для Дів

Дівам потрібно задуматися про власні потреби. Можливо, деякі проєкти краще поставити на паузу, щоб зосередитися на інших?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 листопада для Терезів

Астрологи рекомендують Терезам звернути увагу на свій режим дня. Важливо налагодити сон та додати в життя більше активності. Згодом ви собі за це подякуєте.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 листопада для Скорпіонів

Скорпіонам потрібно діяти нестандартно. Так ви підкорите серце людини, яка вам давно вже подобається.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 листопада для Стрільців

Ранок може видатися складним. Але проявіть наполегливість на роботі. Ви будете пишатися результатом. А керівництво зверне увагу на ваші старання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 листопада для Козорогів

Понеділок буде особливо вдалим для Козорогів. Сьогодні захочеться багато сміятися та дарувати тепло іншим людям. Доля явно вам усміхнеться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 листопада для Водоліїв

Сьогодні колега може випадково підставити вас на роботі. Вам потрібно буде проявити мудрість та не йти на конфлікт. Також не забувайте про саморозвиток. Астрологи наголошують, що Водоліям не можна засиджуватися на одному місці. Знайдіть для себе нові виклики.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 листопада для Риб

Краще спершу завершити одні справи, а вже потім братися за нові. Сьогодні уникайте конфліктів. Краще спокійно та без зайвих проблем розпочати цей тиждень.