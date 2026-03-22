Астрологи розповіли, що готує нам новий тиждень, розповідає Astrology.

Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 березня для Овнів

Цілі, які Овни ставлять перед собою на наступні місяці, реально досягнути. Але Овнам важливо переглянути свій режим дня, аби все встигати.

Гороскоп на 23 березня для Тельців

Приємна історія, якою поділиться незнайомець, забезпечить чудовий настрій на увесь день. Потіште себе завтра чимось смачненьким.

Гороскоп на 23 березня для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам завтра бути особливо уважними. Якщо будете працювати з документами, то кілька разів перечитайте, чи все там правильно.

Гороскоп на 23 березня для Раків

Успіхи з пошуком роботи завершаться успіхом. Вже найближчими днями очікуйте на дійсно привабливу пропозицію.

Гороскоп на 23 березня для Левів

Зорі допоможуть Левам захиститися від невиправданих претензій з боку деяких колег. Завтра ви будете на висоті!

Гороскоп на 23 березня для Дів

Втому після вихідних відчують Діви у понеділок. Тому бажано якнайшвидше завершити роботу та зайнятися улюбленими справами.

Гороскоп на 23 березня для Терезів

Не соромтеся говорити "ні". Це збереже Терезам час та нерви.

Гороскоп на 23 березня для Скорпіонів

Завтра точно не варто поспішати з висновками. Можливо, близька людина дещо не договорює.

Гороскоп на 23 березня для Стрільців

Астрологи рекомендують Стрільцям знову почати читати книжка. Це буде ідеальна "розминка" для розуму.

Гороскоп на 23 березня для Козорогів

Впевненість у собі завтра допоможе з легкістю вирішити напружену ситуацію на роботі. Зорі допоможуть з усім справитися.

Гороскоп на 23 березня для Водоліїв

Обов'язково подзвоніть ввечері своїм рідним. Приємна розмова допоможе розслабитися.

Гороскоп на 23 березня для Риб

Непростий період починається в житті Риб. Випробування будуть не завжди легкими, але ви станете сильнішими.