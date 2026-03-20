Деякі знаки зодіаку будуть явно в ударі цієї суботи, розповідає Astrology.

Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Натхнення допоможе Овнам справитися з будь-якими завданнями. А прекрасний вечір запам'ятається надовго, якщо зустрінетеся з друзями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Астрологи рекомендують написати або подзвонити друзям, з якими давно перестали спілкуватися. Це буде шанс відновити старі зв'язки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Заняття спортом допоможуть буквально викинути рутину з вашого життя. Комусь підійде тренажерний зал, а декому – групові заняття.

Рак (22 червня – 22 липня)

Не варто навантажувати себе хатньою роботою. Увесь день потрібно приділити відпочинку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Завтра важливо не піддаватися на провокації від незнайомців. Що б не сталося, не треба зриватися на крик. Є ситуації, в які не варто втручатися.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Доленосна зустріч очікує на Дів. Станеться вона зовсім несподівано під час прогулянки у парку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Хтось зовсім скоро запропонує представникам цього знаку зодіаку піти на побачення. Якщо погодитеся – це буде ще та незабутня пригода.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам рекомендують запланувати поїздку з близькими друзями. Цю авантюру ви ще будете згадувати багато-багато років.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Плани змінюються, але це ніяк не вплине на настрій Стрільців. Увесь день вони відчують неабияку позитивну енергію від зірок.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Субота буде найкращим днем місяця для Козорогів. Справи вирішаться швидше, ніж зазвичай, а люди будуть до вас дослухатися. На когось очікує приємна несподіванка від близьких.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гарний день, щоб зробити собі невеличке свято. Якщо приводу немає, то потрібно його придумати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Інтуїція допоможе Рибам обрати правильне рішення. Робота, можливо, сильно втомила вас, але краще почекати зі звільненням ще кілька тижнів.