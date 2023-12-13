Можуть потрапити в халепу: 4 знаки зодіаку, яким у 2024 році варто бути обережними

Наступного року декільком знакам зодіаку варто бути дуже уважними й обережними. Є великий ризик потрапити в халепу.

Так, Тельцям, Близнюкам, Водоліям і Рибам варто бути дуже обережними у 2024 році. Намагайтеся зберігати спокій, пише 24 Канал.

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Телець

На початку нового року у вас можуть виникнути фінансові труднощі. Тож уже зараз подумайте над додатковим джерелом доходу.

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Риби

У жодному разі не зичте гроші ані в знайомих, ані в банку. Ризикуєте потрапити в боргову яму.

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Близнюки

Кохана людина може скочити в гречку й намагатися все приховати. Будьте пильні й не звинувачуйте себе у поганих вчинках інших.

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Водолій

Вам варто бути дуже уважними до свого самопочуття. Досить закривати очі на це. Якщо потрібно, краще зверніться до фахівця. Адже ризикуєте занедужати.

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