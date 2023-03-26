Це буде неочікувано: 2 знаки зодіаку, які можуть втратити кохання у квітні

Квітень не всім принесе щастя. Двом знакам зодіаку варто бути обережними в особистому житті, адже обставини можуть скластися так, що вони втратять своє кохання.

Йдеться про Овнів і Раків У представників саме цих знаків зодіаку у квітні можуть бути проблеми в стосунках, пише 24 Канал.

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Овен

У квітні Овен може заплутатися в стосунках. Овни дуже енергійні та нестримні, що може стати причиною неприємних ситуацій. Якщо представники цього знаку зодіаку не зможуть зосередитися на романтичних стосунках і зберегти рівновагу, то, ймовірно, вони попрощаються з коханими.

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Рак

Сильні емоції та сентиментальність Рака можуть призвести до перенавантаження партнера, що може викликати напругу у стосунках. Рак може зрозуміти, що є залежним від партнера, якщо не зможе зберегти рівновагу та самостійність, то можливий розрив стосунків.

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