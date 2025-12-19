Комусь сьогодні доведеться проявити справжню витримку, але це допоможе уникнути неприємних наслідків, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 19 грудня для Овнів
Зорі ще раз нагадують, що Овнам потрібно любити себе. Якщо це нарешті усвідомите, то на вас чекатиме один з найкращих вечорів та ночей у 2025 році.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 19 грудня для Тельців
Деякі ситуації здатні показати, хто справді є вашим другом, а хто лише прикидається. Але зорі натякають, що людям варто давати другий шанс. Усі можуть помилитися.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 19 грудня для Близнюків
Хоч вихідні ще не настали, але ви вже відчуваєте, що вони будуть веселими. Тому відкиньте усі турботи. І просто насолоджуйтеся, бо є така можливість.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 19 грудня для Раків
Обмеження, які ви собі придумали в голові, сковують ваш потенціал. Зорі допоможуть їх позбутися. Ви станете впевненішими.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 19 грудня для Левів
Іноді доводиться приймати складні рішення. Але що б не сталося, важливо мислити позитивно.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 19 грудня для Дів
Час від часу важливо просто сказати коханій людині, що вам не подобається у стосунках. Адже партнер не завжди може зрозуміти натяки.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 19 грудня для Терезів
Сьогодні у Терезів – грайливий та балакучий настрій. Важливо особливо не навантажувати себе цього дня та просто розслабитися.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 19 грудня для Скорпіонів
Пам'ятайте, що лінь – рушій прогресу. Але у вашому випадку варто було б вже трошки зібратися з роботою. Принаймні з наступного тижня!.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 19 грудня для Стрільців
Деякі люди можуть занадто користуватися вашою щедрістю. В такому випадку важливо окреслити чіткі межі: що ви готові дозволити, а що – ні.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 19 грудня для Козорогів
Зорі пропонують задуматися про ваші майбутні цілі. Поки не варто заглядати аж надто далеко. Складіть собі план на наступні 6 місяців.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 19 грудня для Водоліїв
Інтуїція сьогодні буде справжньою чарівницею для Водоліїв. Зробіть так, як відчуваєте, і уникнете зайвих проблем.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 19 грудня для Риб
Інколи краще пригальмувати та ще раз оцінити ситуацію. Поспішні рішення не завжди виграшні.