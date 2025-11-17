Щоправда, астрологи рекомендують одному зі знаків зодіаку сьогодні не йти на роботу. Якщо є така можливість, краще нею скористатися, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також У них особлива роль: астрологи назвали 3 знаки зодіаку з непростою долею

Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 листопада для Овнів

Вранці ви відчуєте прилив впевненості та бажання діяти. Весь день пройде з позитивом. Астрологи лише радять сьогодні прислухатися до інтуїції.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 листопада для Тельців

Як би не хотілося, але сьогодні краще, дорогі Тельці, не лінуватися. Зробіть усі необхідні завдання на роботі. Не відкладайте їх на наступні дні. Ви потім собі ж подякуєте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 листопада для Близнюків

Сьогодні не забувайте про "закон бумеранга". Допоможіть тим, хто цього потребуватиме. Колись добро повернеться і до вас!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 листопада для Раків

Вам доведеться проявити лідерські якості на роботі. Вірте у свої сили та не бійтеся цього робити. Ви будете вражені результатом!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 листопада для Левів

Цього дня для вас можуть відкритися нові можливості. Та ще й на тому напрямку, де ви взагалі ні на що не розраховували. Будьте гнучкими – і тоді вдасться отримати вигоду.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 17 листопада для Дів

Астрологи радять сьогодні за можливості не йти на роботу. Вам не вистачило вихідних, аби повністю відпочити. Тому, якщо можете – зробіть собі ще один вихідний.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 листопада для Терезів

Понеділок перевірить вашу витримку. Сьогодні може статися низка неприємних моментів. Але все залежатиме від того, як ви відреагуєте. Якщо зможете зберегти спокій, то день пройде чудово.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 листопада для Скорпіонів

Найближчим часом друзі можуть поділитися надзвичайно приємними новинами. Після цього обов'язково заплануйте з ними зустріч.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 листопада для Стрільців

На вас очікує абсолютно хаотичний день. Але саме в такому темпі вдасться знайти нові можливості для зростання. Це може проявитися у вигідному для вас знайомстві.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 листопада для Козорогів

Не бійтеся проявити ініціативу на роботі. Ви отримаєте важливий "респект" від керівництва. І з часом це дасть свої плоди.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 листопада для Водоліїв

Є ризик, що у понеділок ви можете знову повторити старі помилки. Ретельно задумайтеся, чи дійсно варто знову це зробити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 листопада для Риб

Сьогодні ви будете сповнені натхнення та бажання творити. Але вам важливо не розпорошуватися. Виділіть собі пріоритетне завдання та завершіть його.